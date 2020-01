Cidades Julgamento no STJ foi unânime em favor da família do doador de terras Com mais de 3 mil páginas, os autos físicos dos Rodrigues de Morais medem cerca de 1 metro na vertical. “Tivemos de colocar máscaras para ler tudo”, diz advogado

Em outubro do ano passado, por decisão unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi negado provimento ao Recurso Especial do Estado de Goiás que mais uma vez tentava reverter a sentença condenatória. Os ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze votaram com o ministro relator, Moura ...