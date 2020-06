Cidades Julgamento do Caso Valério, inicialmente marcado para esta terça, ainda não tem nova data Por conta da pandemia do novo coronavírus, Conselho Nacional de Justiça suspendeu prazos e processos de réus que estejam soltos. TJ-GO informou apenas que os júris serão retomados em agosto

Antes da pandemia, o júri popular dos cinco acusados de participação na morte do cronista esportivo Valério Luiz chegou a ser marcado para esta terça-feira, 23 de junho, a partir das 8h30. Com as mudanças impostas pelas resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ainda não foi possível definir uma nova data e o caso segue sem definição quase oito anos depois do cri...