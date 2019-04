Vida Urbana Juiz recomenda reabilitação para médico preso por dirigir bêbado em Anápolis Na noite do último sábado (30), o suspeito dirigia uma caminhonete quando invadiu a contramão e bateu de frente com o carro onde estava uma família; Samuel Gomes Vieira Borges foi solto na tarde dessa segunda-feira (1)

Justiça concedeu liberdade provisória nessa segunda-feira (1) ao médico que se envolveu em um acidente, deixando uma mulher ferida, no último final de semana em Anápolis. A decisão do juiz entendeu que não há elementos que justifiquem a prisão preventiva, mas estabeleceu algumas condições para a soltura. Na noite do último sábado (30), Samuel Gomes Vieira Borges...