Vida Urbana Juiz que disse que mulheres agredidas não se dão respeito tem aposentadoria decretada pelo TJ-GO O documento foi assinado ontem (10), pelo desembargador presidente do Tribunal de Justiça, declarando aposentado voluntariamente o magistrado

Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) decretou, ontem (10), a aposentadoria do juiz de Direito Joseli Luiz da Silva, da 3ª Vara Cível de Goiânia. O magistrado ficou conhecido entre a classe por se envolver em casos com declarações e decisões polêmicas. Foram apresentadas denúncias contra ele na Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás (CGJ), no Conselho Nacional de Justiça (...