O juiz em substituição em segundo grau Ronnie Paes Sandre deferiu recurso da Prefeitura de Niquelândia e permitiu que as entradas da cidade sejam fechadas para entrada de turistas. A decisão proferida na tarde desta quinta-feira (27) chama a atenção porque ele fala da dificuldade na tomada da decisão no justo momento em que ele mesmo se encontra em casa por conta da quarentena. No documento ele ainda cita que este é “momento epidemiológico ímpar pelo qual passa não só o Brasil, mas todo o planeta Terra”.

Ainda nos argumentos para apresentar sua decisão, o magistrado comenta que a pandemia ainda é desconhecida e que merece adoção diária de medidas administrativas em todos os âmbitos dos poderes. E acrescenta: “Não é fácil, pois, decidir acerca dessa matéria sem se correr o risco de perceber, num futuro muito próximo, o flagrante erro ou o grande acerto da providência então exigida via do instrumento processual próprio para tanto.”

Ele ainda diz que tece essas “singelas considerações” para dizer que está aquartelado com a família para cumprimento da ordem de isolamento social tanto por ser uma determinação superou quanto pelo temor pela pandemia. Logo depois ele ressalta que não se furtaria a essa tarefa que realiza há quase 28 anos. O magistrado ainda comenta que a decisão de suspender os bloqueios e autorização de circulação livre afasta a eficácia da medida de quarentena, cuja população da cidade tem cumprido rigorosamente.

O juiz ainda cita que a cidade então, poderia ser afetada pelo contágio de indivíduos oriundos de zonas onde a transmissão já foi oficialmente declarada comunitária. Isso, no entendimento do magistrado, derrubaria por terra todo esforço e sacrifício até então desenvolvido pelos cidadãos desses locais nesse “dolorosos, mas necessário, isolamento social pelo qual passamos todos no momento”.

Com a permissão dada pela justiça, desde as 18 horas de quinta-feira (27), a cidade mantém barreiras na entrada da cidade, com apoio da Polícia Militar para impedir que as turistas acessem a cidade. Mesmo proprietários de casas ou ranchos estão sendo barradas e orientadas sobre as regras. Entre os argumentos da prefeitura para pedir o bloqueio está o fato de muitos turistas serem de Brasília, local que já possui cerca de 200 casos confirmados da doença e Niquelândia ser destino procurado para passarem a quarentena.

Após o pedido inicial apresentado à justiça ter sido questionado pelo Ministério Público e indeferido em primeira instância, o município recorreu e obteve êxito na decisão de fechamento e regulação na entrada da cidade. A princípio, a prefeitura pretende manter o bloqueio por duas semanas.

Confira alguns trechos da decisão:

“Estamos vivenciando, com essa novel e ainda muito desconhecida pandemia de COVID-19, a adoção diária e pulverizada de diversas medidas de cunho administrativo e legal, no âmbito de todos os Poderes constituídos da Federação. Não é fácil, pois, decidir acerca dessa matéria sem se correr o risco de perceber, num futuro muito próximo, o flagrante erro ou o grande acerto da providência então exigida via do instrumento processual próprio para tanto.”

“Teço essas singelas considerações inaugurais apenas para concluir que ser magistrado é isso mesmo, isto é, estando aquartelado em casa com a minha família a cumprir a quarentena mencionada em parágrafos pretéritos, seja por obediência às determinações superiores ou por temor humano da mesma pandemia "sub examine", ter sempre uma antagônica coragem diária para enfrentar questões controversas como a ora explicitada no caso concreto (…)”.

“Ressalto, pois, que não me furtarei jamais a essa sobredita tarefa, que me foi outorgada pelo Grande Arquiteto do Universo há quase 28 (vinte e oito) anos, eis que me sinto vocacionado para tal espinhosa mas recompensante missão.”

“Ora, ao determinar a suspensão do Decreto Municipal registrado sob o nº 092/2020, advindo do Executivo Niquelandense, ordenando, assim, a retirada de qualquer obstáculo implantado nas entradas e saídas da circunscrição administrativa em tela, bem como autorizando a livre circulação de pessoas na referida região, oriundas de quaisquer localidades, o magistrado singular não só afastou por completo a eficácia da medida "sub examine", como também permitiu que a população que está hoje a cumprir rigorosamente as regras da quarentena alhures imposta a nível nacional, possa ser afetada pelo contágio de indivíduos oriundos de zonas onde a transmissão já foi oficialmente declarada como comunitária, circunstância que, insofismavelmente, derrubará por terra todo o esforço e sacrifício até então desenvolvido pelos munícipes locais nesse doloroso, mas necessário, isolamento social pelo qual passamos todos no momento.”