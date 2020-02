Cidades Juiz morre em MG e suspeita é de contaminação após consumo de cerveja Segundo Polícia Civil, idoso está entre as 29 pessoas que constam no inquérito que apura mortes provocadas pelo consumo da cerveja Belorizontina, da Backer

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 3, o juiz titular da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 3ª Região, João Roberto Borges, de 74 anos que estava internado com suspeita de contaminação por dietilenoglicol no Hospital Madre Tereza, na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o juiz está entre a...