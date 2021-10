Cidades Juiz goiano impõe multa a condomínio caso ofensor tenha acesso à casa da ex-companheira Em decisão inédita no País, o magistrado ressaltou que o combate à violência doméstica não diz respeito a um indivíduo em si, mas a toda coletividade

Em uma decisão inédita no País, a Justiça determinou que um condomínio residencial de Goiânia deverá pagar R$ 5 mil de multa diária caso permita que um homem, acusado de injuriar e ameaçar a ex-companheira, tenha acesso à casa dela. Os autos do processo apontam que a vítima manteve relacionamento amoroso com o ex-companheiro por seis anos e tiveram um filho nesse ...