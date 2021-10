Cidades Juiz goiano é investigado pelo MP por fraudes em decisões de paternidade e prejuízo de R$ 18 mi Magistrado teria auxiliado grupo em golpes envolvendo testes de paternidade e maternidade. Contas de vítimas vivas e mortas eram zeradas após decisões judiciais. Caso foi noticiado pelo Fantástico, da TV Globo

O juiz goiano Levine Artiaga é alvo de uma investigação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que teria causado um prejuízo de pelo menos R$ 18 milhões envolvendo decisões fraudulentas de testes de paternidade. O caso veio à tona na noite deste domingo (24), após a publicação de uma reportagem especial do Fantástico, da TV Globo. Além do magistrado, oito a...