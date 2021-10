Cidades Juiz determina que Ipasgo volte a oferecer assistência médica em casa a paciente com tumor cerebral Paciente beneficiada pela decisão tem 43 anos e vive em estado semivegetativo; atendimento domiciliar foi interrompido em setembro do ano passado

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) deverá retomar o atendimento domiciliar a uma mulher de 43 anos que vive em estado semivegetativo, em Goiânia. O pedido veio da mãe da paciente, que com sete meses, foi diagnosticada com tumor cerebral. Desde então ela recebia assistência domiciliar por meio do instituto. No entanto, em setembro d...