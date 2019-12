Cidades Juiz declara suspeição para julgar caso Valério Luiz Com decisão, presidência do TJ-GO deve apontar outro magistrado para conduzir o caso. Jesseir Alcântara não quis comentar

O juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 4ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri, declarou suspeição e não continuará atuando no julgamento do caso do assassinato do jornalista Valério Luiz de Oliveira, morto em julho 2012, em Goiânia. O magistrado alegou motivos de foro íntimo para não prosseguir com o caso. "Por motivo de foro íntimo, dou-me...