Cidades Juiz decide por prisão preventiva de suspeito de matar motorista de aplicativo, em Goiânia Audiência de custódia ocorreu na manhã desta quarta-feira (4). Uingles Queiroz Costa foi preso em flagrante nesta terça-feira (3)

A Justiça do Estado de Goiás decidiu, na manhã desta quarta-feira (4), por manter a prisão preventiva do coletor de recicláveis Uingles Queiroz Costa, de 37 anos, suspeito de ter esfaqueado o motorista de transporte por aplicativo Ismael Ribeiro, de 55 anos. A audiência de custódia ocorreu no Fórum Criminal Desembargador Fenelon Teodoro Reis, no Jardim Goiás, em Goi...