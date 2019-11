Cidades Juiz decide pela soltura do policial civil que matou torcedor do Goiás Helenio Cardoso Filho, 30 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

O policial civil Gabriel Tortura Chaves, suspeito de matar um torcedor do Goiás após a partida contra o Flamengo nesta quinta-feira, 31 de outubro, no Estádio Serra Dourada, foi solto durante audiência de custódia que aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (1º) no Fórum Criminal da capital. O policial, torcedor flamenguista, estava fora de serviço quando atirou ...