Cidades Juiz de Abadiânia diz que relatórios do Coaf sobre João de Deus continham informações falsas Na decisão do dia 20 de julho, o magistrado orienta para que o banco corrija as informações

Uma decisão judicial apontou que os relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) utilizados no pedido de prisão preventiva de João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus, contêm informações falsas. A detenção do médium ocorreu em 16 de dezembro de 2018 e ele segue preso no Núcleo de Custódia, do Complexo Prisional de Aparecida de Goi...