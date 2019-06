Cidades Juiz da Operação Caifás pede mais informações sobre o caso Nove acusados participaram da audiência; bispo Dom José Ronaldo Ribeiro se negou a responder as perguntas dos promotores do Ministério Público do Estado de Goiás

A audiência de nove investigados de desviar dinheiro de igrejas da Diocese de Formosa terminou no início da tarde desta sexta-feira (28). O juiz Fernando Oliveira Samuel solicitou ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que reúna novas provas sobre o caso e as apresente em um prazo de cinco dias. O magistrado também orientou que os computadores utilizados pelo g...