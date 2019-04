Vida Urbana Juiz adia julgamento dos acusados de matar radialista Valério Luiz De acordo com despacho feito pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, a Comarca de Goiânia não conta com estrutura suficientemente adequada para julgar o caso

O juiz da 3ª Vara de Crimes Dolosos contra a Vida, Jesseir Coelho de Alcântara, realizou nesta segunda-feira (1º) um despacho em que afirma não ter condições de marcar a data do júri popular que irá julgar os cinco acusados de assassinar o radialista e cronista esportivo, Valério Luiz de Oliveira, em 5 de julho de 2012. De acordo com o documento, o motivo do adi...