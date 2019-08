Cidades Judiciário suspende seleção de OS para administrar o Hugo em Goiânia Liminar decide que organização social vencedora em chamamento foi beneficiada ao continuar no certame mesmo tendo descumprido itens da legislação estadual

Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) suspendeu o chamamento que selecionou uma nova organização social (OS) para administrar o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A administração da unidade passaria do Instituto Haver, de Goiás, atual gestor, ao Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS),...