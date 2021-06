Cidades Juíza fala sobre fuga de Lázaro Barbosa em 2016 durante “saidinha” na Páscoa Titular da VEP-DF tratou do assunto em decisão sobre proteção ao foragido e afirmou que ele usufruiu do benefício por três vezes antes tendo retornado para a cadeia de forma regular

Antes de fugir do regime semiaberto do Distrito Federal, em 2016, Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, que é procurado há 14 dias por forças policiais de Goiás e do DF após uma chacina em Ceilândia (DF), se aproveitou em três oportunidades entre janeiro e março daquele ano do benefício para visitar familiares, conhecido como “saidinha”, tendo retornado para a prisão...