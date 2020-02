Cidades Juíza condena casal que agrediu homem para destruir celular com ‘nudes’ da mãe Caso aconteceu em Lindoia do Sul, em janeiro; para obter o aparelho com as fotos íntimas, casal imobilizou a vítima, que sofreu lesões na mandíbula e olho direito e no lado esquerdo das costas

A juíza Letícia Bodanese Rodegheri, da Vara Única de Ipumirim, em Santa Catarina, condenou um casal que agrediu um homem para destruir celular onde estavam ‘nudes’ da mãe da moça, evitando assim a divulgação das fotos íntimas. Segundo a denúncia, no dia 10 de janeiro, o casal abordou o homem no centro de Lindoia do Sul, município a cerca de 480 quilômetros de Florianópolis. P...