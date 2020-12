Cidades Juíza é assassinada na frente das filhas no RJ, na véspera de Natal Suspeito do crime é o ex-marido

A juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) Viviane Vieira do Amaral Arronenzi foi morta a facadas ontem à noite (24), em frente do Colégio Estadual Vicente Jannuzzi, na Avenida Rachel de Queiroz, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O suspeito pela morte é o ex-marido, que foi preso por guardas municipais do 2º Subgrupamento d...