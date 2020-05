Cidades Jovens são presos depois de usarem máscaras como disfarce para roubar farmácias em Inhumas Suspeitos aproveitavam a pandemia do novo coronavírus para se disfarçarem e entrarem nos estabelecimento

Três jovens, com idades entre 18 e 19 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira (7) em Inhumas, na Região Metropolitana da capital, suspeitos de terem cometido roubos em farmácias da cidade. Eles se aproveitaram do uso de máscaras por grande parte da população no combate ao novo coronavírus (Sars-Cov-2) para esconder a identidade e fingirem que eram clientes dos lo...