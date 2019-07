Cidades Jovens são mortos a tiros em festa em Bela Vista de Goiás Até o momento os autores dos disparos não foram identificados

Um tiroteio na festa tradicional da padroeira de Bela Vista de Goiás, na noite deste sábado (27), resultou na morte de dois jovens, entre eles um menor de idade. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam no estabelecimento, conhecido como “barraca do Fabim”, quando começaram os tiros. Um dos mortos foi identificado como Emerson Gonçalves de Souza, de 18 ...