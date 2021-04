Cidades Jovens pulam de pedalinho para nadar no lago municipal de Nerópolis e se afogam Uma das vítimas ingeriu muita água, ficou inconsciente e precisou ser reanimado

Dois homens, com 20 e 21 anos, se afogaram na tarde deste sábado (24) no lago municipal de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o 1º Tenente Giskard Xavier Nunes do Corpo de Bombeiros, os dois estavam em um pedalinho no meio do lago quando decidiram pular para nadar. No entanto, os jovens não conseguiram voltar e se afogaram. Um deles inger...