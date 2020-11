Cidades Jovens deixam currículo em supermercado, furtam motocicleta no local e são presos em Rio Verde Câmeras de segurança auxiliaram o trabalho da polícia, que encontrou o veículo na casa de um dos suspeitos

Dois jovens foram presos em flagrante em Rio Verde suspeitos pelo furto de uma motocicleta em um supermercado do Centro da cidade. As câmeras de segurança do local auxiliaram o trabalho da polícia na identificação da dupla. O crime foi cometido na última sexta-feira (30). Segundo a Polícia Militar (PM), as imagens mostraram os dois rapazes, de 20 e 21 anos, deixan...