Cidades Jovens buscam se proteger da chuva e acabam trocando socos dentro de shopping em Goiânia; veja vídeo Segundo a assessoria do local, a briga foi contida pelos seguranças e ninguém se feriu gravemente

Uma confusão aconteceu na noite deste domingo (26) no Piso 1 do Goiânia Shopping. Segundo a assessoria do local, por volta das 19 horas, os participantes de uma festa que acontecia no Parque Vaca Brava buscaram abrigo por conta da chuva. Com isso, houve uma aglomeração de pessoas próximo à entrada do estabelecimento e aconteceu uma 'confusão pontual', que foi co...