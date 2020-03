Cidades Jovem suspeito de torturar e matar sobrinha de 6 anos vai a júri popular em Planaltina de Goiás Crime aconteceu em 29 de maio do anos passado e chocou moradores da cidade e do Estado

Um jovem de 20 anos acusado de torturar e matar uma criança de 6 vai enfrentar júri popular em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu em 29 de maio do anos passado. Bruno Diocleciano da Silva mantinha união estável com a tia da vítima, uma adolescente, de 17 anos. Os dois também tinham a guarda da menina e outros três irmãos, já ...