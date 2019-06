Cidades Jovem suspeito de matar garoto de 15 anos em Goiânia diz que cumpria ordens Colega de alojamento confessou ter matado rapaz de 15 anos em centro de internação. Polícia Civil investiga o caso

A Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) vai investigar a morte do adolescente C.E.O.S, de 15 anos, que foi assassinado dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) Vera Cruz, em Goiânia. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (6) e outro jovem de 17 anos que dividia o alojamento com a vítima, confessou o homicídio. Ele afirmou que agi...