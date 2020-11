Cidades Jovem suspeito de matar compadre é preso em Bonfinópolis Crime ocorreu em fevereiro deste ano e a investigação durou sete meses

Um jovem, de 25 anos, suspeito de homicídio foi preso preventivamente na última quinta-feira (19) em Bonfinópolis, na região metropolitana da capital. Ele é investigado pela morte de Ademostero Batista da Silva, de 48, que era seu vizinho e compadre. A investigação durou sete meses e contou com apoio do Instituto de Criminalística (1º Núcleo) nas perícias necessárias, c...