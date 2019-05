Cidades Jovem suspeito de matar adolescente em festa de escola é apreendido em Goianésia Garoto estava acompanhado dos pais e de um advogado

O adolescente de 16 anos suspeito de matar com uma facada Marcos Vinícius F. Machado Borges de 14 e deixar dois feridos em uma festa escolar após um esbarrão, foi apreendido, no início da tarde desta segunda-feira (13), em Goianésia, na região central do Estado. O crime aconteceu no último sábado (11) durante a Festa Maína realizada no Clube Coopergasa. Responsável pela investigação, o delegado Marco Antônio Maia, disse q...