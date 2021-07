Cidades Jovem se recupera da doença da ‘urina preta’ e recebe alta de hospital em Goiânia Mulher ficou 30 dias internada, inclusive em UTI, após comer comida japonesa em Goianésia

Kelly Silva, de 27 anos, recebeu alta nesta segunda-feira (26) do Hospital Jardim América depois de 30 dias de internação em estado grave. A jovem foi diagnosticada com doença da "urina preta" ou "Síndrome de Haff" após comer comida japonesa com uma prima em um restaurante de Goianésia e chegou a perder o movimento dos pés e das mãos. Ao ser internada na capital, pa...