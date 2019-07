Cidades Jovem roubado e envenenado continua em UTI na cidade de Ceres Funcionário de um frigorífico, o rapaz de 22 anos, tinha acabado de receber suas férias quando foi abordado por quatro homens

Continua na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Dr. Domingos Mendes, em Ceres, no Vale do São Patrício, para onde foi levado na quarta-feira, 24, o jovem obrigado a ingerir veneno por quatro homens que o sequestraram em Niquelândia, no norte de Goiás. Funcionário de um frígorífico de peixes, Vanderlei dos Santos Oliveira, 22 anos, tinha acabado de receber s...