Jovem que viajou para o exterior é colocada em isolamento em Valparaíso de Goiás

Uma jovem, de 28 anos, com histórico de viagem para o exterior está em isolamento domiciliar após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), nesta terça-feira (10). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) local, a mulher possuía sintomas de gripe e se sentia fraca quando chegou ao hospital. C...