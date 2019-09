Cidades Jovem que denunciou estupro após Parada LGBTQI+ recebe homenagem no Mercado da 74, em Goiânia Nesta quinta-feira (12), Vinícius compareceu à delegacia para refazer trajeto do dia do crime

O artista queer Vinícius Rafael, de 30 anos, foi homenageado na noite da última quarta-feira (11), no Mercado Popular da Rua 74, no Centro de Goiânia. No último domingo (8), ele foi estuprado e agredido fisicamente após deixar a 24ª Parada LGBTQI+, ocorrida na capital. Amigos e conhecidos que se solidarizam em razão da violência sofrida compareceram ao local em que e...