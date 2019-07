Cidades Jovem que cumpria pena por roubo a residências é preso ao voltar a cometer o crime, em Goiânia Na última quarta-feira (24), sete dias após o suspeito ser colocado em liberdade, ele teria entrado em uma casa no Setor Marista, na capital, e subtraído itens. Um morador reagiu e foi ferido na mão

A Polícia Civil de Goiás apresentou, na tarde desta terça-feira (30), o jovem suspeito de assaltar uma casa no Setor Marista, em Goiânia, e ferir um dos moradores com uma faca. O crime ocorreu na última quarta-feira (24), sete dias após o suspeito ser colocado em liberdade, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônico. Ele cumpria pena no regime semiaberto por r...