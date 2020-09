Já imaginou um pedido de casamento feito durante uma abordagem policial? Foi o que aconteceu com a psicóloga Ingrid Fernandes Oliveira, de 24 anos, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. A ideia inusitada partiu do - agora - noivo, Jessé Santos de Carvalho, de 25 anos. O assistente de logística recriou uma cena que aconteceu no primeiro encontro do casal, em que eles realmente foram abordados por policiais militares.

Jessé comprou as alianças, combinou com os policiais e avisou a família. Em um vídeo feito por pessoas que estavam junto ao casal no momento da falsa abordagem, é possível perceber que Ingrid fica bem nervosa, questionando o que estava acontecendo. Um dos policiais responde apenas que logo ela irá descobrir.

Passado alguns minutos de agonia para a jovem, os PMs entregam para Jessé a suposta “porção” que ele estaria carregando, que, na verdade, eram as alianças. O noivo então se ajoelha e faz o pedido.

“Nosso primeiro encontro foi no dia 5 de setembro de 2019. Estávamos parados, comendo dentro do carro, e um policial chegou e nos abordou, mas no final deu tudo certo”, conta. Sobre a emoção do momento, Jessé comemora: “Meu objetivo foi concluído: despertar diversos sentimentos, relembrando quando começamos, e tornar esse momento marcante”.

Passada a emoção, Jessé diz que não esperava que seu gesto fosse gerar tanta repercussão: “Era para ser algo simples, que eu postei no Instagram sem pretensão nenhuma, mas várias pessoas viram e gostaram”. Sobre a cerimônia que será realizada no ano que vem, ainda sem data definida, o noivo garante: “Já chega de emoções! Será um casamento tranquilo”.