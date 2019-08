Cidades Jovem morto em acidente de ônibus em Goiânia cuidava do pai Descrito por familiares como estudioso e calado, o passageiro Igor Mota Queiroz, de 29 anos, será enterrado neste sábado, no Cemitério Municipal Jardim da Saudade

Vítima do acidente entre um ônibus do transporte coletivo e um caminhão na tarde de quinta-feira (8), em Goiânia, Igor Mota Queiroz, de 29 anos, segundo relatos da família, trabalhava como freelancer em eventos, gostava de estudar e ajudava a cuidar do pai, de 65 anos, que tem pressão alta e diabetes. Ele era um dos aproximadamente 20 passageiros que estavam no ônib...