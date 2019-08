Cidades Jovem morto em acidente com ônibus é velado nesta sexta-feira (9) em Goiânia A despedida de Igor Mota Queiroz começou às 16 horas. O enterro está previsto para o sábado (10), às 10h

O velório de Igor Mota Queiroz, de 29 anos, que morreu na última quinta-feira (8), no acidente envolvendo o ônibus coletivo do transporte coletivo e uma carreta em Goiânia, começou nesta sexta-feira (9), às 16 horas, conforme informações do irmão do rapaz, Isaias da mota Gonçalves, de 38 anos. A despedida é realizada na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua ...