Cidades Jovem morre eletrocutado após encostar em tanque de leite em Goiás Rodolfo Dias Pinheiros ajudava a tirar leite das vacas quando aconteceu o acidente, informou testemunhas

Um jovem de 28 anos morreu eletrocutado após encostar em um tanque de resfriamento de leite, na noite desta terça-feira (5), em uma propriedade rural em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo testemunhas, Rodolfo Dias Pinheiros estava ajudando a tirar leite das vacas quando encostou no tanque. O Corpo de Bombeiros informou enviou uma equipe para o loca...