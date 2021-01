Cidades Jovem morre e outra fica ferida em capotamento em Nerópolis O Corpo de Bombeiros precisou utilizar técnicas e desencarceramento para retirar o corpo da vítima

Uma jovem morreu e outra ficou ferida durante um acidente, na tarde desta segunda-feira (4), na GO-080, no município de Nerópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro em que as vítimas estavam capotou na rodovia e a passageira morreu na hora. A motorista conseguiu sair do veículo, desorientada e com ferimentos pelo corpo. Após o resgate ela foi encaminhada para u...