Cidades Jovem morre afogado no lago Corumbá IV, em Alexânia Corpo do rapaz de 21 anos foi encontrado a 6 metros de profundidade

Um homem de 21 anos morreu afogado, neste domingo (1º), ao tentar atravessar de uma margem para outra o lago Corumbá IV, em Alexânia. As informações são do Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada após o rapaz desaparecer no lago. Os bombeiros encontraram o corpo a uma profundidade de aproximadamente 6 metros. Após o resgate o corpo de jovem foi encamin...