Jovem morre afogado em represa no Residencial Buena Vista II

Um jovem de 18 anos de idade morreu afogado dentro de uma represa, no Residencial Buena Vista II, em Goiânia, no inicio da tarde deste domingo (07). A vítima, que ainda não teve o nome divulgado, estava com amigos no local quando decidiu entrar na água e se afogou. Os acompanhantes do rapaz tentaram socorrê-lo, mas mas ele não conseguiu sobreviver. O Corpo de Bo...