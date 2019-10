Cidades Jovem morre afogado em represa artificial de Goiás Tanque fica dentro de uma pousada na zona rural de Rio Verde

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado, na tarde deste domingo (27), em uma represa artificial, que fica dentro de uma pousada na zona rural de Rio Verde, na região Sudoeste do Estado. O subtenente do Corpo de Bombeiros, Hélio Martins de Oliveira, contou que a vítima estava acompanhada de familiares, que confraternizavam no local. Em um determinado moment...