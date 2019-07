Cidades Jovem morre afogada em acampamento particular no Rio Araguaia Vítima nadava no rio e passou por mudança repentina de profundidade; posto de Corpo de Bombeiros mais próximo estava a 20 minutos de distância do local

Uma jovem de 18 anos de idade morreu afogado no Rio Araguaia, na Praia Luis Alves, em São Miguel do Araguaia, a 475 quilômetros de Goiânia. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima nadava, na tarde da última sexta-feira (19,) quando passou por uma mudança repentina de profundidade das águas e não conseguiu voltar para a margem do rio. Ela estava a apenas 20...