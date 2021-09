Cidades Jovem grávida de 3 meses é morta e polícia pede a prisão preventiva do ex, em Água Limpa As equipes seguem realizando diligências em busca do suspeito que está foragido e testemunhas estão sendo ouvidas

A Delegacia da Mulher de Buriti Alegre representou, na manhã desta segunda-feira (20), pela prisão preventiva do suspeito de matar a ex-companheira Yasmin Bialk, de 21 anos, que estava gravida de três meses. O crime aconteceu na noite do último do sábado (18), em Água Limpa, no interior de Goiás. Em vídeo, o responsável pela investigação, o delegado, Anderson Araújo...