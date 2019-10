Cidades Jovem goiano que optou pela vida após lutar para morrer ganha cadeira motorizada José Humberto descobriu uma doença renal grave em 2015, foi obrigado a fazer hemodiálise, mas não aceitava o tratamento

O jovem José Humberto Pires de Campos, de 25 anos, que lutou na Justiça pelo direito de morrer e, no último instante, optou por viver, ganhou ajuda em sua luta para ter, agora, uma vida normal. O empresário Nelson Nolé, de Sorocaba, acompanhou o drama da mãe e do filho, mostrado em reportagem do Estado, e decidiu doar uma cadeira de rodas motorizada ao rapaz. O e...