Cidades Jovem funcionária do Huapa fica gravemente ferida após capotamento em Aparecida de Goiânia Segundo testemunhas, ela estaria falando ao celular quando o acidente aconteceu

Debora Oliveira Queiroz Machado, de 26 anos, médica-residente do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa), ficou gravemente ferida em um capotamento ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (9) na Avenida Diamante, no Setor Conde dos Arcos, em Aparecida de Goiânia. O acidente aconteceu quando a motorista contornava uma rotatória. Segundo o Corp...