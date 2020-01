Cidades Jovem fica ferido em discussão de casal em Goiânia Vítima foi atingida nas costas por facadas e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Um jovem de 23 anos foi esfaqueado pela mulher na manhã desta segunda-feira (20) na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo informações, eles estavam dentro de casa quando começaram a discutir. Durante a briga, a mulher pegou uma faca e correu atrás do rapaz. Ela o alcançou e golpeou as costas da vítima. Vizinhos escutaram a gritaria e cham...