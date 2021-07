Cidades Jovem ferido após queda de reservatório em Senador Canedo respira com a ajuda de aparelhos Yuri Louredo Guiliani, de 18 anos, estaria dormindo no momento do ocorrido; ele está em estado grave

O jovem Yuri Louredo Guiliani, de 18 anos, está em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde ele está internado desde a manhã desta quinta-feira (8). Yuri ficou ferido após a queda de um reservatório no Parque Indust...