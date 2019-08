Cidades Jovem encontra arma de fogo em casa e mata irmão de 7 anos após disparo acidental, em Ipameri Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente pegou a arma, mostrou ao irmão e, ao fechá-la, acabou disparando acidentalmente

Uma criança de sete anos morreu na noite desta segunda-feira (12), após sofrer um tiro acidental do irmão, de 17, na cidade de Ipameri, município do Sudeste de Goiás. O garoto foi atingido por uma espingarda calibre 28 no rosto, abaixo do olho direito, não resistiu ao ferimento e faleceu antes de receber os primeiros socorros. Segundo informações da Políci...