Cidades Jovem em situação de rua fica ferido em incêndio em Goiânia Vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira

Atualizada às 10h01. Um jovem de 18 anos e em situação de rua sofreu queimaduras e se intoxicou com fumaça durante um incêndio em um galpão, na madrugada desta sexta-feira (22), na Rua 5, no setor Central, em Goiânia. A vítima teria invadido o local e sem querer provocou o fogo. Para se proteger, o jovem se trancou no banheiro e começou a gritar por socor...