Cidades Jovem diz ter sido agredido por policial militar dentro do cinema em Rio Verde Rapaz afirmou que comprou o ingresso e quando chegou à poltrona marcada se deparou com o PM. Momentos depois de pedir para que ele se retirasse, ele contou que foi surpreendido com um tapa no rosto

Um rapaz afirmou ter sido agredido dentro de um cinema, em um shopping de Rio Verde, por um homem que se identificou como policial militar. A família do jovem registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Conforme o documento, o rapaz teria ido ao local com alguns amigos e, ao chegar à poltrona marcada pelo ingresso, encontrou o homem e sua família no lugar. Ele di...